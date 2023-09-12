Подмосковье 12 сентября 2023, 19:50 Врачи МОНИКИ спасли беременную женщину с камнями в желчных протоках Пресс-служба Минздрава МО

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Специалисты МОНИКИ спасли 39-летнюю женщину на 10-й неделе беременности с ранее диагностированным холедохолитиазом — камнями в желчных протоках к двенадцатиперстной кишке. Обследование показало, что новообразование мешало жидкости пройти из печени, вследствие чего кожа пациентки приобрела желтый оттенок.

«В нормальном состоянии желчь из печени по протокам попадает в двенадцатиперстную кишку. Место впадения желчного протока называется большим дуоденальным сосочком. В него же впадает и главный проток поджелудочной железы, по которому сок с ферментами выбрасывается в просвет кишки. У пациентки камень вклинился в большой дуоденальный сосочек, тем самым перекрыв ток желчи и сока из поджелудочной железы. Это и стало причиной интенсивных болей в животе с развитием механической желтухи», — рассказал заведующий отделением эндоскопии МОНИКИ Александр Вербовский.

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Он добавил, что врачи извлекли камень без хирургического вмешательства. Лечение этого диагноза доктора рекомендуют не откладывать — патология грозит развитием острого деструктивного панкреатита.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, женщину выписали. В дальнейшем она продолжит наблюдаться в женской консультации по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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