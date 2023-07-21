Подмосковье 21 июля 2023, 14:26 Подмосковье полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев заявил о полной замене медоборудования в Подмосковье в 2024 году Минздрав МО

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Подмосковные больницы получили около шести тысяч новых аппаратов для лечения и диагностики за полтора года. Этот процесс продолжается. Губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в 2024-м все учреждения здравоохранения в регионе полностью перейдут на цифровую медицинскую технику.

«Врачи не приходят работать на старой технике. Их компетенция предполагает использование современных аппаратов, качественных, цифровых. В 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была большая программа, которую мы реализовывали около четырех лет и сейчас благополучно завершаем», — рассказал Андрей Воробьев.

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Глава региона подчеркнул, что современное оборудование — это более качественное исследование, более точная постановка диагноза и более эффективное лечение. Все это имеет принципиальное значение.

Также важно, что цифровая техника позволяет получить второе мнение. Для этого в Подмосковье есть центры, где работают профессионалы высокого уровня, рентгенологи и другие эксперты, которые быстро дают заключение на основе полученных данных.

«Что важно, заметная часть нового оборудования — отечественная. Техника соответствует необходимым стандартам, жалоб от врачей нет. Сервисное обслуживание поставлено хорошо. Есть у нас и импортное оборудование — как правило, это МРТ, КТ», — добавил глава региона.

Подмосковье поставило себе задачей привести стационары и поликлиники к единому стандарту, чтобы жители даже отдаленных городских округов могли получать качественную медицинскую помощь, а врачи — работать на современном цифровом оборудовании в каждой больнице. Сейчас в регионе около 100 аппаратов КТ и 48 — МРТ. До конца года поступит еще несколько единиц тяжелой техники.