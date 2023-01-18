Подмосковье 18 января 2023, 10:43 Врачи МОНИКИ спасли 99-летнего ветерана от разрыва аорты

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Мужчина 99 лет поступил в МОНИКИ имени Владимирского с аневризмой аорты. Это опасная патология, которая приводит к расширению и разрыву главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм. Врачам удалось помочь пенсионеру.

Учитывая почтенный возраст пациента, врачи приняли решение выполнить протезирование брюшного отдела аорты изнутри сосуда. А чтобы снизить послеоперационные осложнения и облегчить процесс реабилитации, специалисты провели малоинвазивное вмешательство под местной анестезией.

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Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей за восстановление здоровья участников СВО. Глава региона побывал в госпитале, где проводят реабилитацию военных и оказывают им психологическую помощь.

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