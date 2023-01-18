18 января 2023, 10:43
Врачи МОНИКИ спасли 99-летнего ветерана от разрыва аорты
Мужчина 99 лет поступил в МОНИКИ имени Владимирского с аневризмой аорты. Это опасная патология, которая приводит к расширению и разрыву главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм. Врачам удалось помочь пенсионеру.
Учитывая почтенный возраст пациента, врачи приняли решение выполнить протезирование брюшного отдела аорты изнутри сосуда. А чтобы снизить послеоперационные осложнения и облегчить процесс реабилитации, специалисты провели малоинвазивное вмешательство под местной анестезией.«Через два небольших разреза мы получили доступ к аорте, затем имплантировали специальный сосудистый протез в поврежденный участок. Операция прошла успешно», — рассказал руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма МОНИКИ имени Владимирского Алексей Азаров.На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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