Важное 12 января 2023, 08:55 Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил врачей за восстановление здоровья участников СВО

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Встретившись с ранеными участниками СВО в госпитале, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей за то, что они не только помогают с реабилитацией, но и оказывают военным психологическую помощь. Кроме того, важная работа, по его словам, — протезирование. Беседу транслировало радио Sputnik.

«Протезирование — очень важный элемент, но не единственный. Многим ребятам, которые возвращаются, наши врачи — спасибо им — оказывают и психологическую помощь, и реабилитацию после ранений», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Он отметил, что Подмосковье работает в тесном взаимодействии с Минобороны России по всем вопросам реабилитации бойцов.

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«Плюс все семьи, которые находятся здесь, мы также стараемся сопровождать по всем разным бытовым вопросам. Эта чуткость востребована. Наши главы территорий, волонтеры стараются эту работу делать добросовестно на местах и, самое главное, — от всей души», — рассказал губернатор.

Ибрагим Абакаров, заведующий отделением травматологии Видновской клинической больницы, сообщил, что, например, в вопросах протезирования врачи предельно чутко и подробно обговаривают с бойцами плюсы и минусы той или иной модели протеза.

«Есть несколько этапов подготовки к экзопротезированию. Это и симптоматическая терапия, и профилактика тромбозов еще на раннем послеоперационном периоде», — объяснил он.

Врач подчеркнул, что дефицита комплектующих и дефицита специалистов, которые могли бы сформировать и сделать индивидуально протез, больницы не испытывают.