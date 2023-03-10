Подмосковье 10 марта 2023, 13:56 Врачи МОНИКИ провели образовательные семинары для лоров Подмосковья

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Сотрудники оториноларингологического отделения МОНИКИ имени Владимирского провели серию образовательных мероприятий для подмосковных лор-врачей. В рамках обучения они провели показательную консервативно-радикальную операцию на среднем ухе пациента.

Подобное хирургическое вмешательство необходимо при длительном отите и внутричерепном давлении для избавления больного от хронического очага инфекции, предупреждения менингита, абсцесса мозга и возможной тугоухости. Врачи использовали операционный микроскоп.

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«Санирующая операция заключается в очищении всех пространств, заполненных патологической тканью. Это может быть холестеатома, грануляции, измененная слизистая оболочка», — сообщил врач-оториноларинголог МОНИКИ Эльдар Исаев.

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Врачи МОНИКИ проводят подобные мероприятия порядка 50 раз в год. Специалисты совместно с медиками подмосковных больниц оперируют пациентов со сложными формами заболеваний и консультируют больных.

«Повышение уровня оказания медпомощи для жителей Московской области и внедрение передовых методов лечения является нашей приоритетной задачей как головного медицинского учреждения министерства здравоохранения МО», — сообщил руководитель оториноларингологического отделения МОНИКИ Виктор Егоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что около 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей. Поселки находятся в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске.

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