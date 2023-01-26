26 января 2023, 13:13
Врачи из Видного спасли мужчину со сквозным ранением кишечника куриной костью
Бригада скорой помощи доставила в Видновскую больницу 39-летнего мужчину с острой болью в правой части живота, которая появилась после обеда. При исследовании врачи увидели сквозную рану кишечника.
Тонкая кишка оказалась насквозь проткнута каким-то острым инородным телом. Специалисты приняли решение об экстренной операции.«Внутри мы обнаружили достаточно большой обломок куриной кости длиной пять сантиметров. После его успешного извлечения мы ушили два поврежденных отверстия в кишке и сделали дренирование брюшной полости» — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.Операцию выполнили лапароскопическим путем, что обеспечило быструю реабилитацию. Неприятных последствий удалось избежать и на данный момент пациент чувствует себя хорошо.
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