Подмосковье 26 января 2023, 13:13 Врачи из Видного спасли мужчину со сквозным ранением кишечника куриной костью Unsplash

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Бригада скорой помощи доставила в Видновскую больницу 39-летнего мужчину с острой болью в правой части живота, которая появилась после обеда. При исследовании врачи увидели сквозную рану кишечника.

Тонкая кишка оказалась насквозь проткнута каким-то острым инородным телом. Специалисты приняли решение об экстренной операции.

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Губернатор Андрей Воробьев напомнил о строительстве детского госпиталя в Красногорске. В нем смогут получить помощь около 15 тысяч юных жителей региона. Строительные работы планируют завершить в марте 2024 года.

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