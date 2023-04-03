03 апреля 2023, 12:29
Врачи из Сергиева Посада спасли 100-летнего ветерана от коронавируса
Пенсионер в возрасте 100 лет был доставлен в Сергиево-Посадскую больницу бригадой скорой помощи. Ветерана мучали кашель, одышка и высокая температура, которые оказались симптомами пневмонии.
После проведенного обследования врачи выявили у пациента COVID-19.
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«Поражения легких составляло 50%. Пациенту была назначена противовоспалительная, противовирусная терапия и антикоагулянтные препараты», — рассказал врач-инфекционист больницы Олег Одинцов.
Спустя две недели лечения 100-летний пациент пошел на поправку. Учитывая положительную динамику и стабильное состояние, пенсионер был выписан домой под наблюдение терапевта.
Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.
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