Подмосковье 15 декабря 2022, 12:38 Врачи из Подольска спасли пациентку с двумя камнями в почке

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Женщина 69 лет поступила в Подольскую областную клиническую больницу с жалобами на сильную боль в области поясницы. После обследования врачи выявили у пациентки камни в почке и приняли решение об операции.

«Вмешательство проводилось лапароскопическим путем, через небольшие проколы. За 40 минут мы извлекли два камня, один из которых был больше двух сантиметров», — рассказал заведующий урологическим отделением Подольской больницы Вано Шадури.

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Врачи напомнили, что камни могут образоваться в почках из-за генетики, высокого уровня кальция в крови, ожирения, недостаточного потребления жидкости и других причин. Выявить недуг на ранней стадии помогут профосмотры.

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Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Он рассказал, что там смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год, причем многие из них будут приезжать из других регионов страны.

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