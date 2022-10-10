Врачи из Подмосковья помогли подростку с застарелым переломом ноги | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Подмосковья помогли подростку с застарелым переломом ноги

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Подросток с застарелым переломом поступил в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу с жалобами на боль в колене. Он объяснил, что получил травму во время занятий спортом.

Врачи диагностировали у пациента несросшийся перелом бугристости большеберцовой кости. Было решено провести операцию — спустя три недели после получения травмы. Как объяснил врач отделения Виталий Куваев, несвоевременное лечение привело к тому, что кость уже начала неправильно срастаться.

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«Из-за потерянного времени оперативное вмешательство увеличилось в объеме, пациенту предстоит пройти длительный восстановительный период и удаление металлических конструкций», — сказал специалист.

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Операция прошла успешно, пациента уже выписали из стационара.

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