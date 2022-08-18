Врачи из Подмосковья помогли мужчине вернуть подвижность кисти после травмы

Врачи филиала № 2 Балашихинской областной больницы вылечили 72-летнего пациента от «болезни викингов», из-за которой мужчина последние пять лет не мог разогнуть пальцы руки. Он обратился в травматологию с жалобами на то, что у него нарушены функции левой кисти.

Примерно пять лет назад на руке у мужчины образовался узел, который с тех пор начал увеличиваться в размерах. В какой-то момент стали нарушаться двигательные функции конечности. Врачи поставили диагноз контрактура Дюпюитрена, иначе она называется «болезнь викингов» или «кельтская рука». Чаще всего она проявляется или после серьезной травмы, или просто с возрастом. При этом происходит поражение ладонного апоневроза и человек не может разогнуть один палец или несколько.

«Если сгибательная контрактура достигает 30 градусов и более — необходимо хирургическое вмешательство. Контрактура иссекается без разреза с помощью манипуляций иглой. Данный способ требует высоких навыков специалиста. Игольчатая апоневротомия имеет преимущества перед открытой операцией так как отек и болезненные ощущения в разы меньше», — сказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Сейчас к пациенту полностью вернулась двигательная функция его руки. Мужчину уже выписали под наблюдение травматолога на амбулаторное лечение. В будущем ему нужно будет пройти реабилитацию в отделении физиотерапии.

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