Врачи из Подмосковья помогли девушке с 50 узлами в матке сохранить возможность стать мамой | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Подмосковья помогли девушке с 50 узлами в матке сохранить возможность стать мамой

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Молодая девушка родила недоношенного ребенка из-за миомы — многочисленных узлов в матке. Ее ждала тяжелая операция по удалению органа, но благодаря врачам из Домодедова его удалось сохранить, как и возможность родить еще одного ребенка.

Девушка узнала о небольшой опухоли в 18 лет. При этом ничего не болело и не портило жизнь, поэтому и к врачам не ходила. Во время беременности, в 26 лет, врачи обнаружили прогрессирующую болезнь, из-за которой молодой маме пришлось провести в больнице месяцы.

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«Мне провели УЗИ за день до операции и сказали, что совсем все плохо, мы сохранить не сможем, попросили согласие, извинялись, что 26 лет и удалить орган — тяжело будет, я подписала согласие, и на следующий день сделали операцию», — рассказала Дарья.

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Заведующий гинекологическим отделением Павел Елисеев решил отойти от плана, намеченного другими специалистами, и уговорил пациентку на полостную операцию, чтобы снизить риск осложнений. Он рассказал, что УЗИ показало 10 больших узлов, поэтому матку все-таки планировали удалить. Реальную картину медики увидели уже во время операции и решили попытаться сохранить орган.

«Да, действительно, было 10 больших узлов, а остальные мелкие-мелкие узелочки, начиная от пяти миллиметров и до 10 сантиметров. Количество 50 штук, конечно, мы узнали, когда в конце все посчитали», — поделился врач.

Спустя три месяца девушка пришла на УЗИ — матка была обычных размеров и имела нормальный контур. Девушка поделилась, что после одобрения врачей попробует завести еще одного ребенка.

«Да, мы хотим еще ребенка, несмотря на то, что, Маша родилась раньше, что пришлось через все это пройти, мы готовы еще раз попробовать, если врачи скажут, что все нормально, что риск меньше был изначально», — сказала девушка.

Так, благодаря подмосковным врачам, пациентка и ее муж снова смогут узнать радость родительства.

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