Врачи из Одинцова вылечили мужчину со 100% поражением легких

В Одинцове смогли вылечить мужчину с коронавирусом и 100% поражением легких. Он провел в больнице более 120 дней, из которых 44 — на ИВЛ.

В Одинцовской больнице 47-летнего пациента приняли еще в ноябре. Врачи выполнили компьютерную томографию, выявив максимальное поражение легких.

Об этом рассказал главный врач учреждения Андрей Фадеев. По его словам, состояние мужчины было крайне тяжелым. Его сразу перевели в реанимацию.

На аппарате ИВЛ он провел 44 дня. За время лечения он дважды получил биологическую терапию, купирующую цитокиновый шторм Андрей Фадеев.

Цитокиновый шторм — это, по словам Фадеева, воспалительная реакция, которая приводит к тотальному поражению легких и к смерти пациента.

По словам врачей, сегодня мужчина чувствует себя хорошо. Его уже выписали из Одинцовской больницы.

А ранее врачи из Видного рассказали, как лечили пациентку со 100% поражением легких.