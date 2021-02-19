Пациентку с 100% поражением легких и сахарным диабетом спасли в Подмосковье

Врачи Подмосковья смогли спасти 49-летнюю женщину с коронавирусом, максимальным поражением легких и сахарным диабетом. Состояние осложнял и избыточный вес. Но пациентку вылечили в больнице Видного.

В тяжелом состоянии врачи приняли ее в Видновской районной клинической больнице. У женщины обнаружили пневмонию и подтвердили COVID-19.

Она задыхалась. Врачи незамедлительно подключили пациентку к аппарату вентиляции легких. Это подчеркнул заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Плиев.

Легкие пациентки были полностью поражены, женщина задыхалась Александр Плиев.

На вентиляции легких пациентка провела две недели — ей стало гораздо лучше.

«Ее состояние значительно улучшилось. И тогда врачи приняли решение отключить ее от аппарата. Начался длительный процесс восстановления», — сказал он.

По словам заведующего, пациентка буквально вспоминала, как и дышать, и есть, и ходить. Повторное обследование подтвердило, что она значительно восстановилась.

Ее уже выписали из больницы. Сейчас она продолжает лечиться дома под наблюдением профессиональных врачей.