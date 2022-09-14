Врачи из Ногинска помогли родить пациентке с большой миомой матки | 360°

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Врачи из Ногинска помогли родить пациентке с большой миомой матки

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Здорового ребенка родила 30-летняя пациентка Ногинского роддома с миомой матки больших размеров. Сложную операцию по удалению опухоли весом более 300 граммов врачи провели, сохранив женщине репродуктивную функцию.

Еще за пять лет до операции у девушки была диагностирована миома матки, но она была незначительных размеров. Уже после наступления беременности специалистами было принято решение продолжать наблюдение за патологией и не удалять ее, так как это могло навредить плоду.

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«Перед самыми родами выяснилось, что миома очень быстро разрослась до больших размеров. Ее вес составлял 320 граммов, а диаметр — десять сантиметров. Новообразование находилось в стенке матки и полностью ее заполнило», — рассказал заведующий родильным отделением Ногинской больницы Игорь Нигай.

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Хирурги приняли решение провести кесарево сечение и удалить образование. Во время операции им удалось без вскрытия полости матки иссечь множественную миому, не навредив при этом ребенку. Помимо этого, у пациентки была сохранена репродуктивная функция и в будущем она сможет повторно стать мамой.

В результате на свет появился здоровый мальчик весом 3,4 килограмма и ростом 52 сантиметра. На данный момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

В сентябре после капремонта открылся Научно-исследовательский клинический институт детства в Мытищах. Здесь появились новые отделения реанимации и эндокринологии, которые посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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