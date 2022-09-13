Важное 13 сентября 2022, 17:34 Поделиться Telegram

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Viber Уникальные отделения реанимации и эндокринологии для детей открыли в Мытищах — Андрей Воробьев

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Научно-исследовательский клинический институт детства в Мытищах капитально отремонтировали. Теперь там появились новые отделения реанимации и эндокринологии, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Врачи могут осматривать свыше 200 тысяч юных пациентов каждый год, а открыли НИКИ детства в Мытищах в 2021-м.

Здесь помогут детям со сложными и редкими патологиями. Институт развивается и отвечает современным стандартам.

Например, в августе здесь открыли отделение реанимации и интенсивной терапии, а в сентябре — эндокринологии.

Поликлиники и больницы должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы лечить и спасать наших маленьких пациентов Андрей Воробьев.

По словам губернатора, за последние пять лет детей в Московской области стало на 250 тысяч больше.

«Мы всегда ощущали особую потребность в многопрофильных медицинских центрах, где дети могли бы пройти комплексное обследование и лечение в сложных случаях», — отметил Воробьев.

Он уточнил, что сейчас в Московской области возводят еще три детские поликлиники. Они появятся в Чехове, Пушкино и Ленинском округе.

Однако самый масштабный проект для юных пациентов в Подмосковье сейчас — это строительство детского госпиталя в Красногорске.

«Будем стараться открыть госпиталь раньше срока — уже весной 2024 года», — подчеркнул губернатор.

Уникальность НИКИ детства

В институте находится единственное в Подмосковье отделение эндокринологии с уклоном именно на лечение детей. Врачи принимают, в том числе, круглосуточно.

Там помощь окажут пациентам с сахарным диабетом, патологиями пищеварения, ожирением и не только.

В НИКИ есть уникальное оборудование для мониторинга за уровнем глюкозы у детей, отметила главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Все новейшие технологии отрабатываются здесь и внедряются в работу детских врачей Нисо Одинаева.

Она добавила, что отделение гастроэнтерологии в НИКИ — единственный центр воспалительных заболеваний кишечника в Подмосковье.

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