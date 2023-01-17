Подмосковье 17 января 2023, 17:23 Врачи из Можайска начали проводить операции при помощи нового оборудования

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Новая эндоскопическая стойка появилась в больнице Можайска. С ее помощью врачи смогут проводить малоинвазивные операции, после которых у пациентов не останется рубцов, а период восстановления будет проходить быстрее.

По словам хирурга Александра Акименко, с помощью нового оборудования уже провели 12 операций по удалению желчного пузыря. Все они прошли успешно, а пациенты восстановились в течение двух-трех суток.

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«Время операции обычно составляет около 40 минут, а размер прокола не больше одного сантиметра. Осложнения, которые могут быть после полосных операций, встречаются крайне редко. В нашей практике пока таких случаев не было», — сказал медик.

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Новое оборудование поможет в проведении артроскопических и лапароскопических операций.

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