Подмосковье 29 марта 2023, 15:50 Врачи из МОНИКИ выступили на международной медицинской конференции в Самарканде МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

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Специалисты из МОНИКИ имени Владимирского представили Подмосковье на научно-практической конференции в Узбекистане. Врачи рассказали о современном подходе к медицинскому образованию в России.

Конференция «Болезни современной цивилизации: междисциплинарные исследования» завершилась в Самарканде 28 марта. Сотрудники МОНИКИ имени Владимирского выступили с лекциями и докладами, рассказали о новых тенденциях в профильном образовании.

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В дальнейшем институт планирует сотрудничать с медицинскими вузами Узбекистана и проводить совместную научную деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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