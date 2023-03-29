29 марта 2023, 15:50
Врачи из МОНИКИ выступили на международной медицинской конференции в Самарканде
Специалисты из МОНИКИ имени Владимирского представили Подмосковье на научно-практической конференции в Узбекистане. Врачи рассказали о современном подходе к медицинскому образованию в России.
Конференция «Болезни современной цивилизации: междисциплинарные исследования» завершилась в Самарканде 28 марта. Сотрудники МОНИКИ имени Владимирского выступили с лекциями и докладами, рассказали о новых тенденциях в профильном образовании.
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В дальнейшем институт планирует сотрудничать с медицинскими вузами Узбекистана и проводить совместную научную деятельность.
Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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