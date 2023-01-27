Подмосковье 27 января 2023, 14:59 Врачи из Люберец спасли зацепера с обморожением рук второй степени

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Подросток 17 лет обратился за помощью в областной центр охраны материнства и детства в Люберцах. Он обморозил руки во время зацепинга — экстремальном развлечении, когда человек едет снаружи вагона поезда, держась за лестницу или поручни.

Молодой человек решил заняться опасным передвижением во время морозной погоды и сильного ветра. Держась без перчаток за металлические поручни, он получил обморожение второй степени, с которым не смог справиться самостоятельно.

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Детский хирург-комбустиолог Вячеслав Чуприков рассказал, что для лечения применили атравматические перевязочные покрытия.

«Весь процесс занял почти две недели. Еще один-два месяца пациент будет ощущать неприятную чувствительность в местах обморожения и в области ногтевых пластин, но после их обновления симптомы уйдут. Реабилитация пациенту в дальнейшем не потребуется», — рассказал он.

Врачи напомнили, что зацепинг — это опасный способ передвижения, который может привести не только к травмам, но и к смерти.

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