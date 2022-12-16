Подмосковье 16 декабря 2022, 18:00 Врачи из Люберец спасли пациентку с язвой желудка диаметром 4 сантиметра

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Женщина 54 лет поступила в Люберецкую больницу с жалобами на сильные боли в области желудка, которые сопровождались кровавой рвотой. Врачи остановили кровотечение, а после провели обследование, в ходе которого выявили огромную язву желудка диаметром четыре сантиметра.

«Как выяснилось, язва образовалась вследствие аномалии — выпячивания желудочной стенки, которая в месте искривления тоньше, чем должна быть. Такой дефект образовывал застой пищи, из-за чего внутреннюю стенку желудка разъело. Это привело к внутреннему кровотечению и могло привести к летальному исходу», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Игорь Шляховский.

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Врачи приняли решение об операции, которая прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Специалисты считают, что при правильной диете медикаменты для лечения желудка ей больше не потребуются.

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Игорь Шляховский отметил, что случай — довольно редкий. За 30 лет работы ему приходилось видеть такую огромную язву лишь однажды, после чего он отразил клинические наблюдения в научной статье. Пациентке повезло попасть в руки хирурга, который уже имел уникальный опыт выполнения редкой операции.

Губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Он рассказал, что там смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год, причем многие из них будут приезжать из других регионов страны.

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