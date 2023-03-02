Подмосковье 02 марта 2023, 11:40 Врачи из Красногорска спасли 51-летнего мужчину с переломом позвоночника Unsplash

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Мужчина 51 года поступил в Красногорскую больницу в тяжелом состоянии. Он споткнулся и сильно ударился затылком при падении, после чего снизилась чувствительность рук и ног.

Врачи диагностировали вывих позвонка и его перелом, а также ушиб шейного отдела спинного мозга. Было принято решение об операции.

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«Мы провели пациенту открытое вправление вывиха. Затем соединили соседние позвонки пластиной и винтами», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Красногорской больницы Николай Карпов.

Операция длилась 3,5 часа и прошла успешно. Ось и опороспособность позвоночника были восстановлены.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Ему предстоит пройти реабилитацию, после которой мужчина сможет вернуться к полноценной жизни.

Уже около 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей, созданных по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава региона добавил, что в этих населенных пунктах прокладывают дороги, обустраивают тротуары и готовят все необходимое для жизни.