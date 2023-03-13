Подмосковье 13 марта 2023, 19:10 Врачи из Долгопрудного восстановили мужчине руку, раздробленную на производстве

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Врачи из Долгопрудного собрали руку 59-летнему Виктору Шишкину. Мужчина попал в станок на производстве, и ему раздробило конечность.

«Как это получилось, я не могу сказать точно. <…> Руки как таковой я уже не видел. Я уже попрощался с ней. И много раз слышал, что ее больше нет. Когда очнулся, я ее нашел», — сообщил Виктор Шишкин.

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Чудо совершили врачи Долгопрудненской городской больницы. Они собрали руку буквально по кусочкам.

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«На первое впечатление, когда он поступил, решение было такое, что нужно делать экзартикуляцию плеча. То есть полностью удалять руку. Но потом заведующий нашим отделением Лисин Сергей Викторович сделал ревизию лучевого пучка, и лучевая артерия оказалась цела», — сообщил руководитель травматического центра Максим Цымбал.

Несмотря на всю тяжесть травмы, кровоснабжение в руке сохранилось. В итоге врачам не пришлось сшивать артерии.

«Мы ограничились только тем, что признали, что они нормально работают. И перспектива для руки по кровеносному сосуду сохранена», — заявил заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

Шишкину уже провели несколько операций на руке. Он уже начал шевелить пальцами, что говорит о постепенном восстановлении подвижных функций.

Поначалу скорая не сразу определилась, куда вести пострадавшего. Он мог попасть и в другое медучреждение. В итоге мужчина оказался в Долгопрудненской больнице, где несколько месяцев назад травмоцентр повысил свой статус.

«Это произошло, потому что у нас есть на сегодняшний день все виды диагностической лечебной помощи. И мы соответствуем требованиям первого уровня. Чтобы он мог работать эффективно, нужен определенный набор специалистов, которые находятся в круглосуточном доступе», — сообщил главврач больницы Сергей Тарубаров.

Врачи сообщили, что на бытовом уровне конечность точно будет дееспособна. После реабилитации Шишкин сможет вернуться на работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 500 врачей и около 400 медсестер привлекли на работу в Подмосковье в 2022 году.

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