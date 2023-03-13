Подмосковье 13 марта 2023, 14:07 «Заметный прорыв». Губернатор Воробьев — о привлечении новых врачей и медсестер в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей и медсестер в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Свыше 500 врачей и около 400 медсестер привлекли на работу в Подмосковье в 2022 году. Это дало заметную динамику в решении проблемы дефицита сотрудников, сказал губернатор Андрей Воробьев во время заседания областного правительства. Он подчеркнул, что такая же задача стоит на 2023-й.

«Пожалуй, мы впервые обеспечили в прошлом году заметный прорыв. Мы стали считать не абсолютное количество привлеченных врачей и медсестер, а баланс. И баланс у нас был положительным — это +567 врачей и, если я не ошибаюсь, 369, около 400 медсестер», — заявил губернатор.

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Однако, по его словам, в Подмосковье остается дефицит узких специалистов и врачей общей практики. Сейчас не хватает около 1,7 тысячи медиков.

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«Что мы видим и что мы имеем в этом году? Мы имеем дефицит, насколько я информирован, — порядка 1,7 тысячи врачей общей практики и узких специалистов. И наша задача в том, чтобы мы, каждый на своем месте, кроме тротуаров и дворов, успешно и активно занимался привлечением врачей», — добавил Андрей Воробьев.

Заметный прорыв в привлечении кадров удалось сделать в прошлом году, однако Подмосковье продолжит акцентироваться на этой работе.

Если мы будем совещаться, но не будет результата, то это болтовня. Извините за, может быть, не совсем парламентское выражение. Андрей Воробьев

Также он добавил, что в регионе продолжается строительство новых и ремонт существующих медицинских учреждений. Многие из них сдают досрочно.

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