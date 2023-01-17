Подмосковье 17 января 2023, 13:17 Врачи из Долгопрудного спасли женщину с застрявшей в кишечнике курагой

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Женщина 83 лет поступила в больницу Долгопрудного с сильными болями в животе. Врачи обнаружили у нее непроходимость кишечника из-за застрявшей в нем кураги.

Пациенте провели операцию через небольшой разрез. В кишечнике у женщины обнаружили разбухшую курагу. После вмешательства кишечник зашили.

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«Операция прошла успешно, мы полностью восстановили проходимость, тем самым спасли пациентку», — сказал заведующий хирургическим отделением Олег Голяков.

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Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже полностью восстановилась. Врачи напомнили о важности тщательно пережевывать пищу и не глотать ее целиком.

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