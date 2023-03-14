Подмосковье 14 марта 2023, 12:00 Врачи из Долгопрудного спасли женщину с подвижным тромбом длиной более 20 сантиметров Unsplash

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Пациентка 82 лет поступила в Долгопрудненскую больницу с сильным отеком ноги. При исследовании врачи выявили в бедренной вене 21-сантиметровый подвижный тромб, который держался за стенку только одним концом и мог оторваться в любой момент.

Отрыв тромба грозил пациентке мгновенной смертью. В срочном порядке врачи приняли решение об операции.

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«Мы удалили гигантский 21-сантиметровый тромб из бедренной вены при помощи специального катетера. Операция прошла успешно и заняла около часа», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением больницы Сергей Лисин.

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На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».