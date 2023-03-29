Подмосковье 29 марта 2023, 10:23 Врачи из Долгопрудного спасли пациенту почти оторванный палец Unsplash

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Мужчина 32 лет поступил в Долгопрудненскую больницу с почти оторванным пальцем, который держался на одной лишь полоске кожи. Как выяснилось, парень чистил травматический пистолет, и внутри оружия вдруг взорвался патрон.

«Первым этапом мы произвели тщательную обработку раны и остановили кровотечение. Затем наложили антисептическую повязку и зафиксировали палец гипсом», — рассказал заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

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На следующий день врачи ушили рану и наложили швы. Операция прошла успешно — кровообращение в пальце было восстановлено.

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