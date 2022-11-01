Врачи из Балашихи спасли ребенка с опухолью почки весом два килограмма | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 10:47 Врачи из Балашихи спасли ребенка с опухолью почки весом два килограмма Unsplash

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Годовалый ребенок с огромной нефробластомой поступил в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе. Буквально за несколько недель опухоль на теле малыша выросла и достигла веса, равного четверти его собственного.

Спровоцировать резкий рост новообразования могла травма. Ребенок учился делать первые шаги, мог упасть и удариться животом или поясницей. Хирурги приняли решение о срочной операции.

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«Мы обнаружили опухоль почки действительно гигантских размеров — она достигала 20 сантиметров в длину и 16 в ширину. Ее вес составлял более двух килограммов. Новообразование практически полностью разрушило почку. Остатки органа мы удалили вместе с нефробластомой», — рассказал детский хирург онкологического диспансера Владимир Стрыков.

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Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. На дальнейшей жизни ребенка инцидент, по словам специалистов, не скажется. Тем не менее хирурги взяли на исследование ткани, чтобы убедиться, что они не поражены опухолевыми клетками. Сейчас ребенок находится под наблюдением в стационаре. Врачи подберут для него дальнейшую тактику лечения.

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