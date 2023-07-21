Подмосковье 21 июля 2023, 14:35 Врачи Долгопрудного провели операцию по эндопротезированию плечевого сустава на руке 72-летней женщины ПС Минздрава МО

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Долгопрудненские врачи провели первую операцию по эндопротезированию плечевого сустава на руке 72-летней жительницы округа, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Женщина обратилась в травматологическое отделение с жалобами на сильную боль в конечности, диагностика выявила перелом головки и шейки плеча со смещением.

По словам заведующего отделением Максима Цымбала, характер травмы не позволил сделать репозицию костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций. Головка плеча представляла собой множество мелких деформированных частей, не подлежащих восстановлению.

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«Единственным способом восстановить функцию правой верхней конечности являлось эндопротезирование правого плечевого сустава. Операция прошла успешно», — добавил доктор.

Проведение операции стало возможным благодаря современному оборудованию, профессионализму врачей и наличию специальной лицензии. Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. После курса реабилитации двигательные функции руки полностью восстановятся.

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