Подмосковье 18 марта 2024, 15:36 Врачей Песковской поликлиники в Коломне наградили по просьбе жителей Коломенская больница

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Жители поселка Пески обратились к главному врачу Коломенской больницы Олегу Митину во время выездного приема. Они попросили поощрить за добросовестный труд двух специалистов Песковской поликлиники — участкового врача-терапевта Наталью Кинякину и врача-стоматолога Камиля Абдушахитова.

«Выездные приемы граждан помогают не только понять, с какими проблемами сталкиваются жители сельских территорий, но и оценить работу сотрудников поликлиник и амбулаторий. Большинство пациентов с благодарностью говорят о докторах и медицинских сестрах», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Минздрав МО

После встречи с жителями поселка Пески главврач решение поощрить медиков. Участковый врач-терапевт Наталья Кинякина и врач-стоматолог Камиль Абдушахитов получили благодарности в торжественной обстановке.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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