Врачебные осмотры, помощь от жителей и походы в театр. Подмосковье приняло беженцев из Донбасса

В пунктах размещения беженцев в Подмосковье людям оказывают всю необходимую помощь. Специалисты осматривают детей и принимают роды, а неравнодушные жители региона привозят продукты собственного производства.

В Зарайске медики проверили здоровье ребят из Донецка и Луганска. Прием провели аллерголог, пульмонолог, ортопед, кардиолог и другие врачи — сделали лабораторные исследования, ЭКГ и УЗИ.

Выездную медицинскую бригаду прислали из Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области. Детей они осматривали при помощи передвижного мобильного комплекса: с ним диагностика шире, а программу лечения можно составить более детально.

Специалисты посетят и другие пункты размещения. Спрос на медицинскую помощь, которую люди последние годы на родине не получали, есть.

В акушерском отделении Клинской областной больницы недавно появилась на свет девочка. Мама планировала рожать в донецком селе Свободное, но судьба распорядилась иначе. В семье беженцев ребенок стал седьмым.

«Роды произошли практически в срок. <…> Специально пригласили к себе на дородовую госпитализацию, чтобы не было экстренных случаев», — подчеркнула заведующая акушерским отделением Анна Самко, добавив, что все прошло в плановом порядке.

Вместе с четырьмя младшими детьми беременная Людмила приехала из ДНР на поезде. Муж остался дома — не смог бросить хозяйство. Большая семья все эти годы выживала благодаря собственному подворью. Когда стало совсем небезопасно, женщину, двух ее младших дочерей и сыновей отправили в РФ. Старшей дочери Людмиле уже 21 год. Она тоже эвакуировалась в Россию — уже со своим ребенком.

«Дети устроены в школу, в садик. Очень хорошо нас приняли, замечательно — неожиданно. Детям нравится», — подчеркнула жительница ДНР.

В Подмосковье беженцам помогают всем миром. В подольский пункт размещения беженцев семья фермеров из Шаховской привезла продукты собственного производства — сыр, сметану, йогурт, ряженку и пастеризованное молоко.

В детском юношеском оздоровительном центре «Мечта» сейчас живут 148 беженцев из Донбасса. Почти половина из них — дети. Они обеспечены всем необходимым, но натуральная молочная продукция пришлась очень кстати.

Мамам и детям не только предоставляют медицинскую и гуманитарную помощь. Их возят на экскурсии, в цирк, к беженцам приезжают артисты. Скучать им в Подмосковье не приходится. Ребята ходят в кружки и секции, занимаются в спортивном зале. И, конечно, надеются вернуться домой.