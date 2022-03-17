Подмосковные врачи осмотрели детей из Луганска и Донецка в Зарайске

Передвижной мобильный комплекс с бригадой узких специалистов НИКИ детства Минздрава Московской области посетил пункт временного размещения беженцев в Зарайске. Они провели осмотр детей из Донецка и Луганска, сообщила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.

Среди специалистов, приехавших обследовать детей, — аллерголог, пульмонолог, психолог, ортопед, кардиолог, гастроэнтеролог, врач функциональной диагностики. Специалисты провели лабораторные исследования и функциональную диагностику: ЭКГ, УЗИ и другие.

«Специалисты НИКИ детства регулярно выезжают в подмосковные пункты временного размещения беженцев из Луганска и Донецка. Врачи проводят комплексный медицинский осмотр детей, которые нуждаются в консультации. Мобильный комплекс позволяет расширить программу диагностики и назначить необходимое лечение», — отметила Светлана Стригункова.

Также специалисты НИКИ детства осмотрели 55 детей из Зарайска с тяжелыми формами кардиологических, пульмонологических и аллергических заболеваний.

В следующий раз мобильный комплекс отправится в Сергиево-Посадский округ. Осмотр начнется 28 марта и продлится четыре дня.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за сбор гуманитарной помощи для беженцев.