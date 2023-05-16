Подмосковье 16 мая 2023, 15:07 Врачебная амбулатория заработала в деревне Донино после ремонта

Читать 360tv в

Врачебная амбулатория открылась в деревне Донино Раменского округа после ремонта. За день в медучреждении медицинскую помощь получают около 30 человек.

«На сегодняшний день к амбулатории прикреплено более трех тысяч пациентов, из них более 500 — дети. Ремонтные работы на объекте велись с середины декабря прошлого года», — сообщил главный врач Раменской областной больницы Сергей Маркитан.

Реклама

Во время ремонта пациенты получали квалифицированную помощь в Захаровском ФАПе. Теперь терапевт, педиатр и стоматологи возобновили приемы в обновленной амбулатории. Кроме того, жители деревни могут обратиться к узкопрофильным специалистам, которые приезжают в деревню из поликлиники, а также пройти диспансеризацию и вакцинацию.

Жителям Московской области напоминают, что записаться на прием к медицинскому специалисту можно по номеру «122», через региональный портал госуслуг или с помощью Telegram-бота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».