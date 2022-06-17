Врачам Подмосковья предоставили более 120 земельных участков

Медики Подмосковья получили более 120 земельных участков в поселках области в безвозмездное пользование. Социальный проект предоставит землю 544 врачам.

Зампред Правительства Московской области Анна Кротова рассказала, что врачи получили участки в четырех городских округах: Домодедово, Богородский, Ступино и Сергиев Посад.

«На сегодняшний день в поселках для врачей предоставлено в безвозмездное пользование более 120 земельных участков. В результате реализации нового проекта участки получат 544 врача. Отмечу также, что программой предусмотрено обустройство подъездной дороги, возможность подключиться к электросетям, а также войти в президентскую программу социальной газификации», — рассказала Анна Кротова.

Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что для реализации проекта было выделено более 67 гектаров земли: 125 участков в Домодедово, 185 — в Богородском, 50 — в Ступино и 184 в Сергиевом Посаде.

«Посёлки для медиков появятся к октябрю. Проект позволит решить жилищные вопросы медиков и, конечно же, привлечь ещё больше опытных специалистов к нам в Подмосковье. Землю мы даём в безвозмездное пользование. В течение шести лет после того, как на участке появится дом или другое капитальное строение, землю можно будет оформить в собственность», — отметила Адигамова.

Врачи, которые могут претендовать на получение земли, должны работать в сфере 36 узких специальностей и работать в медучреждениях не менее трех лет.