Врачам из Домодедова подарили маски для сноркелинга. Но это способ защиты

Врачам Домодедовской центральной больницы сделали необычный подарок — маски для сноркелинга. Но это не предложение заняться подводным плаванием, а способ защиты в условиях пандемии.

А сначала в социальных сетях появился видеоролик, в котором ученые из Чехии рассказали про то, что соединение недорогой маски для сноркелинга со специальными фильтрами поможет создать вполне надежный респиратор. И их услышали.

Подарок сделала сеть «Декатлон». Если вдруг захотите купить маску для сноркелинга у них на сайте — ничего не получится. Их полностью сняли с продажи и стали рассылать больницам Подмосковья бесплатно. Три тысячи масок уже у российских врачей. Еще три с половиной ждут своей очереди.

Но не только спортивные магазины вызвались позаботиться о здоровье врачей. Вкусный, а главное вот уже как две недели ни разу не повторяющийся обед — подарок рестораторов. Они сами предложили больнице такую услугу.

А компания Mercedes-Benz предоставила врачам машины. На минивэнах они развозят теперь лекарства пенсионерам.

Все подробности — в репортаже «360».