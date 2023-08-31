Подмосковье 31 августа 2023, 16:28 Подмосковный врач Антон Панов занял 2-е место на всероссийском конкурсе медработников Анастасия Калмыкова

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Специалист Талдомской больницы Антон Панов занял второе место на Всероссийском конкурсе медработников в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)». Доктор представил авторский проект, в основу которого легли профессиональные труды за последние три года.

«Сначала его [проект] оценивали на уровне медицинской организации, затем на региональном уровне, где всех участников оценивала экспертная комиссия Минздрава Подмосковья и на финальном этапе — на уровне всей страны, где лучших из лучших определяла центральная конкурсная комиссия», — поделился Панов.

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Для специалиста из Талдома второе место на Всероссийском конкурсе медработников является не первым достижением. В прошлом году Антон одержал победу в премии правительства Московской области «Подмосковный врач» и планирует повторить этот результат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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