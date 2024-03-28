Подмосковье 28 марта 2024, 15:20 Врач из Солнечногорской областной больницы спас мужчину от потери зрения Unsplash

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Фельдшер Эрик Кучук из Солнечногорска сумел предотвратить потерю зрения у 35-летнего мужчины. Врач определил внезапную отслойку сетчатки у пациента и помог ему спасти зрение.

Мужчина обратился за помощью в кабинет неотложной медицинской помощи Солнечногорской областной больницы. Пациент жаловался на резкое ухудшение зрения и ощущение «взрывов» в глазах, но настаивал на плановом приеме у офтальмолога.

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Проведя необходимые исследования, фельдшер определил экстренное состояние пациента, которое могло привести к отслойке сетчатки и окончательной слепоте. Благодаря своевременной госпитализации и операции мужчина избежал потери зрения.

«Я уже и забыл об этом случае, но пациент написал благодарность в чат „Солнечногорск. Здоровье“ и сообщил, что диагноз подтвердили врачи-офтальмологи, операцию ему своевременно выполнили, и зрение он не потеряет. Я рад, что с этим пациентом все хорошо, потому что в такие моменты я чувствую, что действительно нужен людям. Подобные случаи в практике отделения неотложной медицинской помощи не редкость. Не так давно мы купировали кардиогенный отек легких у пациентки с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий», — сказал Эрик Кучук.

Кабинет неотложной помощи Центральной поликлиники Солнечногорска готов оказать помощь с 08.00 до 20.00 с понедельника по пятницу, а также с 8.00 до 15.00 в субботу.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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