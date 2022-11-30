Подмосковье 30 ноября 2022, 16:13 Врач из Подмосковья рассказал о профилактике простуды зимой

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Зима вступит в свои права уже на этой неделе. В преддверии декабря главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как снизить риски появления вирусных заболеваний и простуды.

«Простудные заболевания вызывают вирусы и бактерии, но встреча с ними еще не означает начала заболевания. Необходим провоцирующий фактор, а к ним можно отнести переохлаждение, перегревание, стресс, переутомление, нерациональный режим дня, недостаточный сон, нарушения режима питания», — сказала она.

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Чтобы избежать заболеваний, важно гулять на свежем воздухе и избегать мест большого скопления людей. Детей необходимо одевать по погоде в теплую и непромокаемую одежду. Заболеть можно и от резкого перепада температур, поэтому нельзя, чтобы ребенок попадал в холод сразу после жаркого помещения.

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Нисо Одинаева добавила, что зимой важно придерживаться здорового питания, добавить в рацион фрукты и овощи, молочные продукты, нежирное мясо и рыбу. Можно добавить витаминные комплексы для поддержания иммунитета.

«Не менее важно и психологическое состояние. Приложите максимум усилий, чтобы ребенок рос без стрессов. А это в первую очередь добрая и заботливая обстановка в семье», — подчеркнула она.

Если не удалось избежать заболевания, важно вовремя обратиться за помощью.

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