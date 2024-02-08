Подмосковье 08 февраля 2024, 15:09 Впавшего в кому 42-летнего мужчину спасли силами бригады скорой помощи в Одинцове пресс-служба Минздрава Московской области

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Врачи Одинцовской бригады скорой помощи спасли пациента, который пережил клиническую смерть. Мужчина вызвал докторов, когда почувствовал сильную боль в груди.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, скорая прибыла к пациенту через 18 минут после вызова. Врачи сразу диагностировали у 42-летнего мужчины инфаркт миокарда. После ЭКГ-исследования у пациента остановилось сердце.

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«Мы незамедлительно приступили к сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции, в результате которой сердечный ритм удалось восстановить. Во время медицинской эвакуации был проведен тромболизис — терапия, при которой внутривенно вводится препарат, растворяющий тромб. Благодаря слаженным действиям сознание пациента полностью восстановилось, и мы добились положительной динамики», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Одинцовской подстанции Николай Потешкин.

Потешкин добавил, что пациента доставили в отделение кардиореанимации регионального сосудистого центра и срочно прооперировали. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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