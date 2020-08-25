Школа искусств в поселке Лосино-Петровского округа примет свыше 150 учащихся

Перед открытием в школе позаботились о безопасности учащихся. За каникулы там установили новую систему видеонаблюдения, тревожную кнопку и современную систему оповещения о пожаре.

«При подготовке к новому учебному году проводились такие работы, как проверка и модернизация автоматической противопожарной системы. Некоторые датчики заменили, новые установили», — рассказал заместитель директора по безопасности Константин Трубин.

Источник фото: телеканал «360»

Школа рассчитана на 158 учеников. Дополнительный набор уже стартовал. Больше всего заявок поступило на отделение хорового пения, фольклора и инструментального исполнительства. Даже глава округа Иван Курданин не отказался от детской мечты.

«У меня в детстве со мной такая история случилась — мне учитель сказал, что в музыке тебе ничего не светит. И меня не научили и не взяли в кружок гитары. И у меня осталась детская травма, что я не умею играть на гитаре и я не верю в свои силы. И меня обещали научить здесь», — поделился глава Лосино-Петровского округа Иван Курданин.

Источник фото: телеканал «360»

Вся необходимая мебель уже закуплена. В кабинетах — новые доски, парты, оргтехника. Для занятий живописью закуплены мольберты, для музыкантов — обновлены инструменты. А уже во время осенних каникул здесь проведут косметический ремонт.

Источник фото: телеканал «360»

«Школа требует ремонта косметического, хотя само здание крепкое, хорошее. Коллеги говорят, что здесь есть проблемы с отоплением, ее нужно будет решать», — сказала директор школы искусств Нина Козлова.

Ремонт не успели сделать летом из-за формальностей — у школы изменилась форма собственности. Педагоги и ученики очень волновались, что будет, когда школа перейдет от Щелковского городского округа в Лосино-Петровский.

Мы со своей стороны все обещания полностью, в полном объеме, выполнили. Мы сохранили все те сельские надбавки, сельские льготы, все условия для педагогов выполнили Иван Курданин глава г. о. Лосино-Петровский

Многие преподаватели остались в школе, которую теперь ждет новая жизнь и много новых учеников. Открытие запланировано на первое сентября.