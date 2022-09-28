Возможности телемедицинских консультаций расширили в Подмосковье | 360°

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Возможности телемедицинских консультаций расширили в Подмосковье

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Теперь после прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачом через Интернет. Раньше для этого нужно было идти в поликлинику.

«Телемедицина — это удобный формат для пациентов, поскольку получить консультацию врача они могут, не выходя из дома. Уже более 45 тысяч таких консультаций провели в Подмосковье, в том числе 1,2 тысячи — по итогам диспансеризации», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Специалисты консультируют пациентов уже с учетом полученных анализов и результатов обследований. После этого пациенту дают заключение и при необходимости могут направить его на более углубленную диагностику. Записаться можно через портал gostelemed.ru, «Госуслуги», в медорганизации или по линии «122».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи единиц новой техники за лето.

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