Подмосковье 23 апреля 2024, 12:42 Возможности портала «Моя школа» расширили в Подмосковье Медиасток.рф

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Портал «Моя школа» стал еще удобнее для родителей. Теперь в расписании отображаются не только основные уроки ребенка, но и внеурочная деятельность с дополнительными занятиями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Мы работаем над тем, чтобы система «Моя школа» становилась удобнее. Теперь, помимо основного расписания уроков, в дневнике показываются еще и секции, которые посещает ребенок, весь распорядок дня всегда под рукой», — рассказал первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.

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Дополнительные занятия можно увидеть в блоке «Другие мероприятия» сразу после основных школьных уроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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