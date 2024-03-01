Подмосковье 01 марта 2024, 15:04 Андрей Воробьев: 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени Медиасток.рф

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Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев отметил важность обновления учебных заведений, поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.

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«В этом направлении мы сегодня лидеры, и хорошим подспорьем стала президентская программа капремонта», — указал глава региона.

Губернатор напомнил, что накануне президент России Владимир Путин отдельно затронул эту тему. По словам Воробьева, очень важно дать одинаковые возможности для развития детям как в городах, так и в небольших поселениях.

«Только за предыдущие два года в Подмосковье мы обновили 130 школ, около 40 детсадов и более 10 колледжей. У нас есть настоящие школы-жемчужины, в которых учились и преподавали несколько поколений жителей», — заявил глава региона.

В заключение Воробьев отметил важность сохранения самобытности и атмосферы учебных заведений. При этом их необходимо обновить и привести к единому стандарту.

«К 1 сентября мы капитально отремонтируем еще 42 школы и 23 детских сада. В планах на ближайшие три года — больше 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей», — подытожил Воробьев.

Среди образовательных учреждений, которые готовятся принять учащихся в новом учебном году, присутствует гимназия № 4 в Подольске. Там планируется провести замену инженерных коммуникаций, обновить стены, пол, крышу, окна и фасад. В классах установят новую мебель и современное оборудование.

Пресс-служба губернатора Московской области

Первого сентября также завершат капитальный ремонт лицея № 1 им. А. Блока в Солнечногорске, построенного в 1961 году. Там заменят окна, двери, сантехнику, а также мебель и оборудование в классах. Специалисты обновят входные группы, фасад, кровлю и инженерные системы.

Пресс-служба губернатора Московской области

В Щелкове в текущем году запланировано обновление здания школы № 3. Предполагается восстановить фасад, крышу, инженерные коммуникации. Также в 2024 году пройдет капитальный ремонт детского сада «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, где обучаются 310 детей. В здании установят новые окна, двери, сантехнику.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Государственная программа также предусматривает капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 1 в Реутове, где в последний раз работы проводились в 1985 году. Там обновят фасад здания, все помещении и коммуникации.

Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, в текущем году в Подмосковье откроются 42 новые школы и 48 детских садов.

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