Подмосковье 03 февраля 2024, 19:47 Возложение цветов в честь годовщины победы в Сталинградской битве прошло в Бронницах Ольга Антонова

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Памятное мероприятие, посвященное победе в Сталинградской битве, прошло в Бронницах на площади Тимофеева у мемориала воинской славы 2 февраля. Участники вспоминали бесстрашных бойцов и дни сражения.

Заместитель главы администрации Наталья Меньшикова выступила со вступительным словом.

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«Сегодня мы отмечаем и говорим о 81-й годовщине самой кровопролитной битвы Великой Отечественной войны. Это переломный момент, который показал, что русского солдата, русского человека не сломить ни под каким предлогом», — подчеркнула Наталья Меньшикова.

В мероприятии приняли участие жители округа, представители администрации, ветераны и молодежь.

Ольга Антонова

«После окончания рязанского автомобильного училища я был распределен в группу советских войск в Германию, и мне посчастливилось служить в той самой 62-й Чайковской армии, которая обороняла Сталинград. А после Сталинграда она в лоб штурмовала Зееловские высоты. И Знамя Победы, которое было водружено над Рейхстагом, принадлежало именно 62-й армии», — вспоминает председатель Совета ветеранов городского округа Бронницы Александр Синицкий.

Участники торжественной церемонии почтили память солдат минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

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