Подмосковье 04 декабря 2023, 17:16 Свыше 5 тысяч человек обратились в фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье Автор фото — А. Чернов.

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За время существования подмосковного отделения фонда «Защитники Отечества», открывшегося в Красногорске 1 июня, в филиал обратились уже более пяти тысяч человек. Итоги проделанной работы и приоритетные задачи на будущее обсудили 4 декабря на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона.

Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность организации новогодних мероприятий для детей участников спецоперации.

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«Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам», — подчеркнул губернатор.

Глава Подмосковья напомнил, что в области действует стандартный набор выплат, помощи, льгот, но есть и особые случаи, которые возможно решить только при условии чуткого отношения. И оно должно быть в каждом городе региона.

Автор фото — А. Чернов.

Руководитель филиала фонда Ольга Ермакова отметила, что особенность подмосковного отделения в том, что на территории региона работает много госпиталей. Кроме того, именно на Московскую область приходится наибольшее количество обращений от ребят, которые находятся на лечении.

«Мы получаем звонки от Калининграда до Камчатки, и стараемся оказать максимальное содействие в решении тех или иных вопросов. Не отказываем никому», — подчеркнула она.

Автор фото — А. Чернов.

Кроме того, филиал стал «пилотом» в направлении по адаптации жилья для инвалидов. Речь идет, например, о расширении дверных проемов для колясочников, создании адаптированного дверного блока в санузле, установке центра управления умным домом и специализированной кухонной мебели. Специалисты филиала обследуют квартиры и частные дома бойцов. В квартире инвалида I группы из Балашихи, уже в декабре проведут необходимые ремонтные работы.

В филиале в Красногорске также работают сотрудники МФЦ, Соцфонда России, медико-социальной экспертизы, есть юрист и психолог. В общей сложности в штате есть 58 социальных координаторов.

За полгода работы филиала в него обратились более пяти тысяч человек. В основном, это сами участники СВО — контрактники, мобилизованные, добровольцы. Приходят также и родственники бойцов.

Из шести с лишним тысяч поступивших вопросов 5,5 тысячи уже удалось решить. Специалисты провели более 600 юридических и 250 психологических консультаций. Кроме того, для участников СВО и их семей организовали более 200 разных мероприятий.

Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин отметил, что в регионе усилят работу по информированию о работе филиала Фонда «Защитники Отечества» и центров поддержки семей.

В планах — оцифровать все обращения, которые туда поступают, создать единый телефонный номер, добавить наружную рекламу. Помимо этого, рассматривается вариант сделать адресную рассылку по смс и электронной почте.

Все это необходимо для того, чтобы каждая семья, у которой близкие находятся в зоне спецоперации, знала, куда может обратиться за помощью и поддержкой.