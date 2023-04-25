Подмосковье 25 апреля 2023, 23:39 «Мособолэкомониторинг» провел порядка 30 выездов мобильных лабораторий в течение недели Фото Минэкологии МО / Министерство экологии и природопользования Московской области

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Учреждение «Мособлэкомониторинг» организовало 33 выезда мобильных лабораторий в течение недели, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. Оценка качества воздуха, водоемов и уровня шума прошла на территориях 20 городских округов: Щелково, Раменский, Мытищи, Сергиево-Посадский, Химки, Балашиха, Богородский, Воскресенск, Серпухов, Кашира, Королев, Дмитровский, Люберцы, Лосино-Петровский, Лобня, Жуковский, Коломна, Одинцовский, Ленинский, Солнечногорск и Сергиево-Посадский.

«На прошлой неделе специалистами ГКУ „Мособлэкомониторинг“ на территории Подмосковья осуществлено 27 выездов передвижных эколабораторий для измерения состояния атмосферного воздуха, 5 выездных мероприятий было проведено в целях отбора проб воды и одно по измерению уровня шума, — сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.

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Министр отметил, что превышение установленного норматива содержания загрязняющих веществ в воздухе из всех 49 точек отбора проб зафиксировано лишь в одной — в селе Северское городского округа Коломна. Уровень сероводорода в населенном пункте незначительно больше предельно допустимой концентрации (ПДК).

Глава Минэкологии добавил, что в пробах воды, отобранных сотрудниками по 13 показателям в реках Битца и Журавинка в Ленинском городском округе, а также в Медвежьих Озерах в Щелковском городском округе обнаружены превышения нормативов, установленных для водоемов рыбохозяйственного и культурно-бытового значения. На выездном мероприятии по выявлению уровня шума от двух производств в Раменском городском округе звукового физического воздействия на окружающую среду специалистами не установлено.

Сохранению благоприятных условий окружающей среды в России ежегодно уделяется большее внимание. Госдума одновременно во втором и третьем чтениях одобрила 20 апреля предложенный Минприроды РФ об установке систем автоматического контроля на промышленных предприятиях для мониторинга объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. До 2026 года они появятся в 41 городе России в рамках проекта «Чистый воздух» на 300 крупнейших предприятиях, производящих выбросы веществ первого и второго классов опасности.

«Занесение промышленных предприятий в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду [НВОС], не только мотивирует собственников организаций проводить необходимую модернизацию оборудования, но и оптимизирует работу нашего ведомства», — подчеркнул Фирсов.

Также министр добавил, что «Мособлэкомониторинг» имеет электронную базу, в которой отображаются предприятия НВОС, за счет чего обеспечивается своевременное определение мест загрязнения, а также улучшение контроля выбросов заводов и фабрик, расположенных в регионе. Система позволяет быстро и безошибочно определять предприятия-нарушителей, а установка стационарных постов наблюдения вблизи во многом упрощает работу.

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