Подмосковье 02 декабря 2022, 17:16 Вовлеченность Подмосковья в решение проблем экологии отметили на всероссийском форуме

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Всероссийский форум «СО.ЗНАНИЕ» проходит в Нижнем Новгороде. На нем выступил замглавы Минэкологии Подмосковья Павел Бида — он рассказал об успехах региона в этой сфере.

Павел Бида выступил на сессии форума «Региональные аспекты реализации национального проекта „Экология“. Он рассказал, что важно ликвидировать накопленный вред и снизить до минимума захоронение отходов. Это главный экологический тренд современности, которому активно следует Подмосковье.

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Правительство страны поставило задачу вдвое сократить полигонное захоронение к 2030 году. Это непростая задача для многих субъектов страны, но не для Московской области — здесь уже закрыли 39 объектов, отравляющих окружающую среду, еще 13 рекультивировали, а 14 находятся в процессе.

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Кроме того, в Подмосковье работает система обращения со строительными отходами, которые образуют до 80% содержимого свалок. Было создано 15 комплексов переработки и 65 объектов утилизации по отдельным фракциям. Также ввели систему выдачи электронных талонов на перевозку отходов, а за соблюдением закона следят камеры видеофиксации нарушений.

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