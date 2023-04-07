Подмосковье 07 апреля 2023, 01:30 Восточной системе водоснабжения в Подмосковье исполнилось 34 года Коммунальные системы Московской области

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В этом году Восточной системе водоснабжения Московской области исполнилось 34 года. Проект создали в 1982 году по заказу «Мособлводоканала», а приняли в 1987-м. Ее протяженность составляет 230 километров.

Изначально система проектировалась в качестве резервной системы, однако в 1989 году прежнее решение отменили. В 2009 году она стала частью «Коммунальных систем Московской области».

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«За годы существования к системе подключили города Орехово-Зуево, Ногинск, Павловский Посад, Электросталь, Лосино-Петровский, Старая Купавна, Щелково, Балашиха, Железнодорожный, Электроугли, поселки Обухово, Свердловский, Рыбхоз, Зеленый, деревню Вишняково и микрорайон Вишняковские Дачи», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Предприятие строит присоединительные водоводы и участвует в программах «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и «Чистая вода».

«Таким образом, Восточная системы водоснабжения присоединяет к водоснабжению города и поселки восточного Подмосковья, внедряет энергосберегающие мероприятия, автоматизирует работы всей системы предприятия с внедрением компьютерной радиомодемной техники», — добавил Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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