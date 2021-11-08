Исторически важное место. Восстановление кинотеатра «Рассвет» в Ногинске взяли на особый контроль

Много лет двери кинотеатра «Рассвет» в Ногинске закрыты для посетителей. Жители ждут возобновления сеансов, а пока что владелец лишь дает обещания, никак не меняя ситуацию. Но проблему уже взяли на усиленный контроль.

Источник фото: пресс-служба администрации Богородского округа

Такое поручение Мособлдуме и местной администрации дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мы про перемены говорим. Кинотеатр — это исторически важное место для всех, кто знает Ногинск Андрей Воробьев.

Здание находится на улице 3-го Интернационала. Сейчас оно в частной собственности.

«Нужно сделать так, чтобы захотел человек (владелец — прим. ред.) обрадовать большое количество жителей Ногинска. Чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Воробьев.

Источник фото: пресс-служба администрации Богородского округа

Глава городского округа Игорь Сухин сообщил, что это давняя проблема, которую уже пытались решить.

К сожалению, вопрос образовался еще в 2012 году. Наши жители наверняка помнят, как с молотка ушел их любимый кинотеатр за 50 миллионов рублей. Как только пришла наша команда, мы сразу сели за стол переговоров с собственником Игорь Сухин.

Однако администрация столкнулась с тем, что сумму выкупа объявили в 10 раз больше прежней.

«Это равносильно строительству трех-пяти новых кинотеатров в Богородском округе. Благодарю Андрея Юрьевича за то, что подключил правительство области к сложнейшему и тонкому вопросу», — сказал Сухин.

Он добавил, что цель — найти компромисс во благо жителей. В среду власти округа и депутат Госдумы Александр Толмачев встретятся с собственником кинотеатра.