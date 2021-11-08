Вход по QR-кодам отменили в культурных учреждениях Подмосковья

Подмосковные учреждения культуры начали принимать посетителей без QR-кодов о вакцинации. Однако во всех театрах, музеях, кинотеатрах и библиотеках по-прежнему остались общие антиковидные правила.

Речь идет о требованиях, установленных Роспотребнадзором. Например, для экскурсий можно собирать группы не более чем из пяти человек.

При этом все посетители и сотрудники должны носить маски, а помещения требуется периодически проветривать.

Продолжают следить за дезинфекцией всех поверхностей и социальной дистанцией. QR-коды о вакцинации перестали быть обязательным элементом для визита.

Требования наличия специального QR-кода для посещения организаций культуры с 8 ноября не введены Минкультуры Подмосковья.

Тем не менее есть ограничение по количеству гостей очных культурных мероприятий. Если у части зрителей нет QR-кода, в закрытом помещении может быть не более 50 человек, а на открытом воздухе — не более 500.

Однако такое ограничение не применяется в случае, если у всех посетителей есть QR-коды.

Нерабочие дни, которые были объявлены в Подмосковье с 28 октября, решили не продлевать.