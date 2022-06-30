Восстановление четырех мостов началось в Подмосковье

Ремонтные работы начались на четырех мостах Подмосковья. Они находятся в Богородском, Сергиевом Посаде, Чехове и Серпухове. Полностью восстановить объекты планируют до конца лета.

По сообщению МТДИ, ремонт мостов проводят ежегодно для повышения безопасности дорожного движения.

«Дорожные службы восстанавливают переходные плиты, консоли и тротуары, деформационные швы. Также для повышения безопасности пешеходов на мостах заменят перильные и барьерные ограждения. Работы на всех объектах планируется завершить к августу», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

К ремонту приступили на мосту через реку Клязьма на дороге Ногинск — Ельня — Стулово — Лосино-Петровский — Ельня в Богородском, через реку Можайку на дороге Зыкеево — Прохорово в Чехове, реку Пажу на дороге Лешково — Радонеж — Хотьково в Сергиевом Посаде и реку Нару на дороге Кузьменки — Велеми — Съяново в Серпухове.

Позже отремонтируют мост через реку Осетр в Серебряный Прудах — его преобразят весной следующего года. Восстановление в этом году ожидают еще 12 сооружений области.