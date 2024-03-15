Подмосковье 15 марта 2024, 09:46 Воспитанники школы-интерната в Воскресенске испекли блины на акции «Неделя добрых дел» Телеканал «360»

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Воспитанники Хорловской школы-интерната в Воскресенске приняли участие в кулинарном мастер-классе. В рамках областной акции «Неделя добрых дел» ребята научились печь блины и угостили ими учителей.

«В нашей школе проходит необычная акция — „Неделя добрых дел“. Она совпала с Масленицей, и наши ребята попробуют испечь блины, накрыть стол и позвать гостей, сделать доброе дело», — рассказала учитель домоводства и основ социальной жизни Хорловской школы-интерната Екатерина Слепынина.

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Сегодня в интернате обучаются более 180 ребят, уроки домоводства актуальны для каждого из них. Печь блины на Масленицу и приглашать в гости ветеранов образования — добрая традиция этой школы.

Маргарита Королева отработала здесь более 25 лет. Педагог уверена, что самое главное, чему нужно научить детей, — это любовь.

«К детям у нас отношение — любовь, забота и ласка. От детей ко взрослым — любовь и понимание. Они — особенные дети, мы их любим», — сказала Маргарита Николаевна.

Педагоги по достоинству оценили старания своих воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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